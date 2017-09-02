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16:51, 2 сентября 2017 908
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В центре Рязани оцепили остановку из-за бесхозного чемодана — очевидцы

В центре Рязани оцепили остановку из-за бесхозного чемодана — очевидцы

Остановку «Улица Новая» в сторону центра оцепили из-за бесхозного чемодана. Об этом RZN.info сообщили очевидцы.

Инцидент произошел днем в субботу, 2 сентября. На месте работают спасатели, полицейские и «скорая помощь».

Обстоятельства выясняются.


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1 день назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

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