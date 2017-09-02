Остановку «Улица Новая» в сторону центра оцепили из-за бесхозного чемодана. Об этом RZN.info сообщили очевидцы.
Инцидент произошел днем в субботу, 2 сентября. На месте работают спасатели, полицейские и «скорая помощь».
Обстоятельства выясняются.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Остановку «Улица Новая» в сторону центра оцепили из-за бесхозного чемодана. Об этом RZN.info сообщили очевидцы.
Инцидент произошел днем в субботу, 2 сентября. На месте работают спасатели, полицейские и «скорая помощь».
Обстоятельства выясняются.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьМосквич похитил из рыбновского магазина алкоголь и сигареты
|
cледующая новость →В Рыбном пенсионер пытался покончить с собой
Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.