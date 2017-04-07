Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:53, 7 апреля 2017 310
 0    0

Любимов удержался в топ-20 медиарейтинга губернаторов

Любимов удержался в топ-20 медиарейтинга губернаторов

По итогам марта врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 19-е место в рейтинге 85 глав российских регионов, составленном компанией «Медиалогия». По сравнению с февралем, когда его назначили, политик опустился на шесть строчек. Среди 18 губернаторов ЦФО он остался третьим.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. Согласно исследованию, в марте Любимов запомнился журналистам планами скорректировать программу развития региона, развивать фармацевтическую промышленность и создать бренд области, а также поездкой в Шиловский район.

В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Сергей Аксенов, руководящий Крымом. Замкнул список Леонид Маркелов, на момент публикации рейтинга возглавлявший Марий Эл. Любимов расположился между коллегами из Санкт-Петербурга и Якутии.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает более 40,1 тысячи СМИ.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
9:53, 7 апреля 2017
Любимов удержался в топ-20 медиарейтинга губернаторов
16:40, 6 апреля 2017
Путин назначил врио главы Марий Эл Александра Евстифеева
16:11, 6 апреля 2017
Накануне задержания глава Екимовского поселения написал заявление об уходе
15:42, 6 апреля 2017
Рязанский избирком начал утверждать документы для губернаторских выборов
11:30, 6 апреля 2017
Любимов усилил влияние в Москве — эксперты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье?

Разум когда-нибудь победит. В Солотче запретят строить жилье? 1

В пригороде Рязани расположен курортный поселок Солотча. Это великолепное место для отдыха и поправки здоровья в любое время года.

Популярное
Комментируемое
Новое
19:30, 26 марта 2017 26 248
Выступившие против коррупции рязанцы прошли по городу с воздушными шарами 40
14:49, 24 марта 2017 25 748
В рязанском ночном клубе девушка разделась догола за подарочный сертификат. Видео 7
8:13, 6 апреля 2017 25 461
В аварии с автобусом и фурой под Рязанью погибли два человека и пострадали больше 30
11:03, 31 марта 2017 23 568
В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж
12:27, 25 марта 2017 21 588
Появилось видео с места трагической аварии в Луховицком районе
Все новости
Голосования

Кого из рязанских руководителей вы считаете самым открытым?

Окончание опроса: 13.04.2017
Архив голосований
Форум