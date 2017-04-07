Любимов удержался в топ-20 медиарейтинга губернаторов

По итогам марта врио рязанского губернатора Николай Любимов занял 19-е место в рейтинге 85 глав российских регионов, составленном компанией «
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. Согласно исследованию, в марте Любимов запомнился журналистам планами
В первую тройку вошли столичный мэр Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и Сергей Аксенов, руководящий Крымом. Замкнул список Леонид Маркелов, на момент публикации рейтинга возглавлявший Марий Эл. Любимов расположился между коллегами из Санкт-Петербурга и Якутии.
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