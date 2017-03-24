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22:06, 24 марта 2017 169
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Бренд Рязанской области нужно делать не на пустом месте — Любимов

Бренд Рязанской области нужно делать не на пустом месте — Любимов

Рязанской области нужен бренд, но нельзя «создавать фикцию на пустом месте», заявил врио губернатора Николай Любимов. Он поделился мнением на этот счет на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 март.

«Сейчас цельного, сформированного бренда просто нет. Но надо сформировать этот бренд уже исходя из того, что мы можем предложить в реальности, — сказал политик. — Хочу, чтобы вначале у нас что-то появилось, какие-то новые направления стали работать, потом уже мы стали создавать бренд».

Он заметил, что в Краснодарском крае, Калужской области и других занимавшихся этим вопросов регионах «уже что-то было, помимо истории и природы». Врио губернатора добавил, что сейчас нужно создавать не бренд, а позитивный образ Рязанской области — «региона с нормальными — не лучшими в мире, но нормальными дорогами, региона с хорошими людьми — открытыми, добрыми».

Напомним, в настоящее время разрабатывается бренд Рязани.


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