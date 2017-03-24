Рязанской области нужен бренд, но нельзя «создавать фикцию на пустом месте», заявил врио губернатора Николай Любимов. Он поделился мнением на этот счет на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 март.
«Сейчас цельного, сформированного бренда просто нет. Но надо сформировать этот бренд уже исходя из того, что мы можем предложить в реальности, — сказал политик. — Хочу, чтобы вначале у нас что-то появилось, какие-то новые направления стали работать, потом уже мы стали создавать бренд».
Он заметил, что в Краснодарском крае, Калужской области и других занимавшихся этим вопросов регионах «уже что-то было, помимо истории и природы». Врио губернатора добавил, что сейчас нужно создавать не бренд, а позитивный образ Рязанской области — «региона с нормальными — не лучшими в мире, но нормальными дорогами, региона с хорошими людьми — открытыми, добрыми».
Напомним, в настоящее время разрабатывается бренд Рязани.