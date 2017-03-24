Любимов назвал приоритетными направлениями работы инвестиции и туризм

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назвал три приоритетные для себя направления работы. На пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта, он в первую очередь назвал привлечение инвестиций, которое нужно «вывести на качественно новый уровень».
По словам политика, большинство реализуемых в регионе проектов связано с модернизацией или расширением действующих производств, но нужны и новые предприятия. Инвесторов нужно искать, прежде всего, в радиоэлектронике, фармацевтике, металлообработке, подчеркнул глава области. Также он отметил, что в целом развитому АПК нужен якорный инвестор вроде брянского «Мираторга».
Любимов добавил, что в будущем приоритетную поддержку будут получать многопрофильные сельхозпредприятия, которые учитывают погодные условия и конъюнктуру рынка. Вторым ключевым направлением врио губернатора назвал туризм. Здесь, по его мнению, нужно развивать инфраструктуру: строить дороги, гостиницы, рестораны, — а также продвигать регион в информационном пространстве, в том числе в интернете. Среди туристических маршрутов политик отметил «Есенинскую Русь» и усадьбу Скобелева.