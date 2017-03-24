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12:40, 24 марта 2017 625
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Любимов перепишет программу развития Рязанской области

Любимов перепишет программу развития Рязанской области

Программа социально-экономического развития Рязанской области нуждается в обновлении, заявил врио губернатора Николай Любимов на пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 24 марта.

В документ нужно в том числе включить раздел о развитии моногородов, переработать блоки об инвестициях, сельском хозяйстве. Корректировкой программы займется «профессиональная команда», которая «проедет все территории», изучит проблемы и точки роста. Утвердить новую редакцию Любимов рассчитывает к сентябрю.

Он подчеркнул, что такой срок связан не с губернаторскими выборами, а с тем, что нужно успеть попасть в федеральную программу развития моногородов.

Фото из группы минпечати Рязанской области в Facebook


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