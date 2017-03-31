В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. Фоторепортаж

В Шилове Любимова накормили блинами и подарили плетеную куклу. В четверг, 30 марта, врио губернатора посетил район с рабочей поездкой.
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На ней были представлены «Шиловский хлебокомбинат», «Тырновский молочный завод», ООО «Концентрат», «Ока — Пласт», ПК «Морская политика», «Сельское грибное хозяйство», «Стройполимер», а также ручные поделки местных мастеров.
Врио губернатора около стола с молочной продукцией попробовал блины со сметаной и поинтересовался представлена ли продукция в рязанских магазинах. Также Любимов пообщался с Екатериной Бурлаковой, которая с 2017 года начала заниматься в Шилове выращиванием грибов.
Врио губернатора пожелал всем предприятиям «удачи и развития», после чего ему подарили корзину с местными поделками.
Также в рамках визита Любимов посетил завод «