В «Зелёном саде» рассказали о новых подробностях благоустройства набережной в Борках

«Зелёный сад — наш дом» ведёт подготовительные работы к строительству бесплатного пляжа с детской отмелью. Вдоль Борковского затона также появится всесезонная набережная с удобными местами для отдыха, локациями для проведения городских праздников, кафе, ресторанами, детским и спортивными площадками.

Прямо к набережной будет вести маршрут общественного транспорта, а перед входом в пляжную зону девелопер построит павильон «Ока Великая».

«Павильон мы возведём в рамках реализации проекта креативных индустрий. Он будет посвящён экосистеме, образованной рекой Окой, развитию проектов в сфере экологии и природопользования. Предусмотрены как постоянные экспозиции о природе и истории родного края, так и различные творческие мероприятия», — рассказал почётный архитектор России, начальник проектного отдела ГК «Зелёный сад — наш дом» Дмитрий Волченков.

