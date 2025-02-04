Таро, натальная карта и обряд на успех. Как получить эзотерические услуги в Рязани и сколько это стоит

Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Рязани и проверить, сколько стоит расклад на Таро и разбор натальной карты, а также во сколько обойдется рязанцу обряд на финансовый успех в 2025 году.

«У вас проблемы в семье? Недопонимание на работе? Деньги не идут к вам в руки? Я смогу вам помочь» — на такие объявления можно наткнуться, если набрать «гадалка» в поисковой строке Avito. Причем приворот, отворот, снятие венца безбрачия, установка защиты, открывание денежного потока и весь спектр других эзотерических услуг стоит от 500 до 1000 рублей. Как отмечается во многих объявлениях, ясновидящие пользуются только «белой магией». Все это приправляется стоковыми фотографиями из церквей в очаровательных белых платках.

Журналист РЗН. инфо решила обратиться к эзотерикам в Рязани и проверить, сколько стоит расклад на Таро и разбор натальной карты, а также во сколько обойдется рязанцу обряд на финансовый успех в 2025 году.

Avito-гадалки

Несколько дней я потратила на поиск специалиста на Avito, который смог бы меня принять лично в Рязани. Сайт изобилует объявлениями, где место приема автоматически проставляется в Советском районе или на центральных улицах Рязани. Но тарологи и экстрасенсы принимают онлайн и «считывают ауру» по фото и дате рождения. Они заверяют, что на качество расклада это не влияет.

Мой запрос был «стоит ли менять работу» и «обряд на финансы».

Большинство из тех, с кем я переписывалась, оговаривали, что личная встреча невозможна. Но нашелся «Ясновидящий маг», сказавший, наконец: «Да, конечно, лично принимаю» и настойчиво попросил перейти на WhatsApp* - делал он это практически в каждом сообщении.

Цена «диагностики» и расклада на картах Таро — 500 рублей. Только после этих манипуляций с моей фотографией и датой рождения, таролог смогла бы определиться, какой обряд мне нужен.

Я перевела деньги по номеру телефона. Отмечу, счет был оформлен на женское имя. Я прислала свое фото, по которому маг собирался «считывать ауру». Последовал незамедлительный ответ — тарологу надо было «доработать с другим клиентом».

«У вас сильная аура, но чистка нужна, потому что на вас „сделано“»

Благодаря многочисленным разоблачениям экстрасенсов, я узнала, что существует множество сервисов по поиску информации о человеке. От сомнительных Telegram-каналов до Getcontat, где по номеру телефона можно узнать все о клиенте — кем работает, где живет, о чем переживает, есть ли конфликты с родственниками. У более продвинутых гадалок, как выяснили пользователи, дело поставлено на поток. Поэтому перед консультацией я закрыла от посторонних глаз все личные соцсети.

Я не представлялась журналистом, вопросы о карьерном пути и проблемах на работе были выдуманными, хотя я и использовала личный номер и фото.

Я написала, что работаю рекламным менеджером и меня не устраивает моя зарплата, а также я сообщила о сомнениях в выборе профессии. Спустя пять минут после того, как я сформулировала свой «запрос», таролог попыталась позвонить по аудиозвонку. Я сбросила и попросила записать голосовые сообщения.

Наконец, появилось уведомление. В сообщении девушка хриплым голосом сообщила, что у меня «сильная аура» и «есть очень хорошие перспективы по вашему профилю работы». Далее в переписке до меня, наконец, дошло, что я общаюсь все-таки с мужчиной — никаких фото в профиле не было, а на Avito он писал о себе обезличенно.

«Вам перекрывают дорогу. Мне показывает человека, который очень сильно вам завидует. Не только по работе, а по судьбе. Питается вашим благополучием и состоянием, карьерный рост останавливает. Вам обязательно нужен обряд очистки и будет все гораздо проще. Помимо очистки, можно еще сделать обряд на карьерный рост. Исходя из того, что у вас очень хорошая аура, больших средств не понадобится» — продолжал маг.

Я попросила описать мне вредителя, но таролог «съехал» с темы, сказав, что карты так не умеют. Все, что известно о злодее — это близкая мне женщина, которая обращалась к экстрасенсам, чтобы «нагадить» мне.

«Есть человек, который питается вашим благополучием и состоянием, останавливает карьерный рост. Вам обязательно нужен обряд очистки»

Агрессивный маркетинг и «белая магия»

Я согласилась на личную «чистку» и ясновидящий сообщил, что необходимости для встречи нет и вообще принимает он в другом городе.

Маг заверял, что чистка — легкий обряд, ведь на мне же «не семейное проклятье». Он рассказал, что всю работу он сделает бесплатно. Я только оплачу материалы.

«Видео обряда вам пришлю. В любом случае, вам будет дорого до меня доехать», — переживал за мои деньги эзотерик.

Я все-таки согласилась на онлайн-ритуал ради интересных кадров. Тем более заплатить я должна буду только за материалы… Ими, кстати, оказались «заряженные свечи из животного жира» («ни в коем случае не церковные», — уточнил маг) и черная четверговая соль [прим. ред. четверговую соль готовили один раз в году — в ночь со среды на четверг Страстной недели или утром в Чистый четверг. Этот обычай обрядового использования соли имеет древние корни, когда за солью признавали возможность давать здоровье и защищать человека]. Стоимость материалов — 8 600 рублей.

Подобная атрибутика в эзотерических шоурумах продается дешевле. За свечу — 990 рублей, 140 грамм четверговой соли стоит 150 рублей. Сколько свечей для обряда понадобится, маг не сообщил.

Когда я начала сомневаться и попросила хотя бы отзывы клиентов, маг побоялся нарушить их анонимность и продолжал напирать, что обряд нужен только мне.

«Я же вас не заставляю», — продолжал ясновидящий.

Я спросила с какой магией тот работает, он уверенно заявил о смешении практик и использовании белой и черной магии.

В профиле у мага были фото — на одной фотографии изображен обряд с мертвой птицей. Если судить по профилю, эзотерик занимается исключительно «чернухой» и использует в работе церковные свечки, хотя обещал, что их в обряде не будет.

От сомнительного удовольствия «чистки» от несуществующего негатива за оверпрайс я отказалась.

Переписка закончилась просьбой оставить положительный отзыв на Avito, хотя до этого подобные отзывы экстрасенс предоставить мне не мог, чтобы не нарушать анонимность клиентов. Спустя несколько дней объявление удалили.

Психолог или гадалка?

После занимательного онлайн-приема у ясновидящего мага, который не только не помог с «проблемой», но и нагнал страху, чтобы продать услугу, я наткнулась на аккаунт рязанского эзотерика в TikTok.

Связавшись с тарологом, я рассказала, что напугана тем, какой негатив «увидел» на мне другой «специалист» и попросила расклад на финансы.

«Я делаю диагностику негатива, но в любом случае не снимаю», — сразу оговорила условия эзотерик.

По ее словам, обычно консультация по одному вопросу стоит от трех до четырех тысяч рублей. Полная диагностика по нескольким темам — 10 тысяч, «без доплат».

После оплаты таролог объяснила принципы своей работы и рассказала, как ведет консультацию. Как отметила девушка, она «видит ауры» и иногда «смотрит человека» через руны. Сначала она разговаривает с клиентом, а потом может сделать несколько раскладов на картах Таро. Принимает эзотерик в одном из бизнес-центров в городе.

Я представляла себе атмосферу классического приема гадалки, которую продают медиа: душный кабинет, окутанный ароматами благовоний, свечи и хрустальный шар провидца.

Однако, когда я вошла, то оказалась в совершенно другом месте — в крошечном светлом кабинете с массажной кушеткой. Девушка упомянула, что параллельно здесь работает ее муж.

Прием напоминал скорее беседу с психологом, чем с эзотериком.

После пугающих предсказаний от мага, который настойчиво предлагал мне «чистку» за девять тысяч, я была приятно удивлена тем, что мы заранее обсудили стоимость консультации, и на приеме никаких дополнительных платежей не потребовалось.

Что касается расклада на работу и финансы, то здесь для меня все выглядело исключительно позитивно. На картах выпали две десятки — пентакли и мечи, что, по словам таролога, отличное и редкое явление. Десятки пентаклей в картах Таро выпадают, когда предсказывают финансовые успехи, мечи — быстрое и успешное развитие событий.

«Вам надо „не рыпаться“, я бы не советовала. Я так поняла, что вы изначально обратились больше с запросом, как справиться с трудностями на этой работе, а не желанием кардинально менять сферу. Вам комфортно на своей работе, это показывают карты», — говорила эзотерик.

Когда я поделилась с ней выдуманными переживаниями о выгорании и общей усталости, она не стала объяснять это магическими причинами. Вместо этого, эзотерик посоветовала мне взять отпуск и уделить время себе, принимая расслабляющие ванны.

Несколько раз она акцентировала внимание на том, что ванны с морской солью могут быть полезны, но перед их использованием стоит проконсультироваться с врачом — есть люди, для которых такие процедуры могут быть противопоказаны.

Кроме того, она посоветовала избегать конфликтов и предсказала мне как минимум пять лет успешной работы (обычно карты не могут показать дальше во времени).

Каждое «магическое» взаимодействие происходило только после моего разрешения. Уже под конец приема она спросила, можно ли провести диагностику моей «защиты» на рунах. Я уточнила, опасно ли это, эзотерик посмеялась и объяснила, что такая манипуляция не может быть вредной.

Отмечу, что услугу я оплачивала переводом по номеру телефона. Мне выслали два чека (предоплата и консультация). Мероприятие обошлось в три тысячи рублей.

Человек не занимался продажами, не пытался напугать, а наоборот успокаивал. В общении девушка оказалась приятной. Впечатления от разговора остались положительные.

«Таро и кофе»

В кофейне в центре Рязани можно попасть на прием к тарологу, рунологу, чтецу на кофейной гуще и астрологу. Прием эзотерики ведут за «донат» в виде нефикисированной денежной благодарности. Сообщество «ВКонтакте» обновляется регулярно.

Я попала на прием к астрологу. Администраторы заранее опубликовали список вопросов, на которые можно ответить с помощью астрологии. Понадобится лишь точная дата и время рождения.

В случае, если точного времени рождения нет, анализ будет лишь примерным (астрологи утверждают, что планеты могут поменять свое местоположение за минуты).

Личные данные позволили создать мою натальную карту — графическое изображение расположения планет и знаков зодиака в момент рождения. Как рассказала астролог, положение планет (солнце в астрологии тоже считается планетой) нам открывает тайны личности: сильные и слабые стороны, а также потенциальные события в жизни.

На приеме выяснилось, что мой Марс стоит в знаке Овна. Марс — планета, отвечающая за мотивацию и работу. В основном разбирали его значение.

«Ваш Марс чувствует себя комфортно в знаке Овна. Такое сочетание говорит о том, что ваша мотивация — работать через преодоление. Когда „нужно было еще вчера“, когда постоянно меняются обстоятельства. Вы отлично работаете под давлением» , — рассказывала астролог.

В целом беседа прошла познавательно. Специалист рассчитала натальную карту на ноутбуке и практически без остановки говорила про мою мотивацию, описывала профессию, которая мне подошла бы.

Детали, которые она увидела в моей карте кричали о том, что мне на роду написано выбрать журналистику. Большая часть информации по звездам совпала.

Каких-то общих фраз, которые подошли бы к любому человеку, я не заметила, была конкретика.

Под конец приема астролог посоветовала записаться на агрессивный или экстремальный вид спорта — бокс, дайвинг или стрельбу. Так, по ее словам, у меня появится дополнительная энергия и позитив в жизни.

За разбор я заплатила 300 рублей. В баночке с «донатами» на столе были и другие купюры.

В целом атмосфера в кофейне была приятной. Помимо меня в помещении было еще около пяти посетителей. Они либо ждали приема, либо пили кофе. В заведении расположили стойку, где рядом с корейскими сладостями находились эзотерические атрибуты — от успокаивающего чая до скруткок свечей из натурального воска и лимитированными изданиями карт Таро.

«В полицию не обращались»

Редакция РЗН. Инфо сделала запрос в УМВД по Рязанской области о том, обращались ли рязанцы в полицию из-за фактов мошенничества эзотериков. Там пояснили, что в полицию по таким вопросам заявления не поступали.

Деятельность астрологов и медиумов соседствует с салонами татуажа и пирсинга, бюро знакомств, услугами швейцаров, наемных писателей, платных туалетов и других.

Даже примерную статистику работающих в Рязани эзотериков, у которых есть ИП, выяснить не удалось. Согласно открытым источникам, обычно индивидуальные предприниматели регистрируют свою мистическую деятельность под ОКВЭД 96.09 «Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки». Деятельность астрологов и медиумов соседствует с салонами татуажа и пирсинга, бюро знакомств, услугами швейцаров, наемных писателей, платных туалетов и других.

Отметим, что в России периодически призывают запретить тарологов, а недавно в Госдуму внесли закон о запрете рекламы подобных услуг.

Несмотря на это, популярность эзотерических услуг продолжает стремительно расти. При этом верить в потустороннее или нет — личный выбор каждого человека, поэтому считать эту статью руководством к действию — не стоит.

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