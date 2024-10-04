В России предложили законодательно запретить тарологов

По мнению депутата Госдумы, такие специалисты должны получать медицинское образование для помощи людям.

В России предложили законодательно запретить тарологов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По мнению депутата, если тарологи и нумерологи стремятся помогать людям, то они должны получать медицинскую лицензию.

«99% - это шарлатаны, мошенники, которых надо всех посадить. Мы в ближайшее время все это запретим, включая квадроберов. Все это будет признано экстремизмом, дикие штрафы. Хотите людям помогать? Идите учиться медицине или в церковь идите», — добавил парламентарий.

Он пообещал, что в течение года соответствующие инициативы будут рассмотрены и одобрены депутатами.