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Россияне стали активнее увлекаться эзотерическими практиками
Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом.

Россияне стали активнее увлекаться эзотерическими практиками. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков Yota.

Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Самое заметное увеличение фиксировалось на ресурсах, посвященных нумерологии, — в 1,5 раза. Трафик на них взлетел в 1,7 раза.

Самыми популярными среди всех эзотерических порталов являются сайты по астрологии. Их посещает каждый второй пользователь этого сегмента. При этом чаще всего россияне отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах.

Основная доля посетителей таких сайтов — люди в возрасте от 26 до 45 лет. На них приходится 56% трафика. Как отмечают эксперты, женщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины.

Общее время, которое пользователи из РФ проводят на подобных порталах, за год выросло на 19%.