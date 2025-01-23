В Госдуму внесли закон о запрете рекламы услуг тарологов

Причиной запрета, по словам депутатов, стал «колоссальный рост» случаев, когда люди «с каким-то остервенением» понесли огромные суммы мошенникам: тарологам, астрологам, нумерологам, гадалкам и «экстрасенсам всех мастей».

В Госдуму внесли закон о запрете рекламы услуг тарологов. Об этом пишет RT.

Причиной запрета, по словам депутатов, стал «колоссальный рост» случаев, когда люди «с каким-то остервенением» понесли огромные суммы мошенникам: тарологам, астрологам, нумерологам, гадалкам и «экстрасенсам всех мастей».

Автор инициативы отметил, что люди теряют миллионы рублей и «здоровье и здравый смысл».