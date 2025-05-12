Рязанская область стала очагом распространения лихорадки Западного Нила

Альтштейн добавил, что вирус распространен во многих странах, преимущественно в южных. «Но последние годы, поскольку меняется климат, он пошел и севернее, поэтому уже несколько лет его встречают в России. Например, в Волгоградской и Рязанской областях», — заключил вирусолог.

Рязанская область стала очагом распространения лихорадки Западного Нила. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с RТ.

Отмечается, что причиной этому стало изменение климата.

По его словам, заболевание вызывается флавивирусом. Большинство из которых передаются комарами или клещами, особенно распространены во всяких экзотических странах.

Альтштейн добавил, что вирус распространен во многих странах, преимущественно в южных.

«Но последние годы, поскольку меняется климат, он пошёл и севернее, поэтому уже несколько лет его встречают в России. Например, в Волгоградской и Рязанской областях», — заключил вирусолог.