Синоптик рассказал, каким будет лето в 2026 году в ЦФО

Как отметил Тишковец, лето в этом году в Центральной России будет более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле-августе. Он добавил, что прогнозы будут уточняться.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в 2026 году в ЦФО. Об этом 2 февраля он сообщил РИА Новости.

Как отметил Тишковец, лето в этом году будет более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле-августе.

Он добавил, что прогнозы будут уточняться.

Ранее сообщалось, что весна в Центральной России может начаться раньше.