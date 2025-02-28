В Рязанской области зафиксировали несколько случаев лихорадки Западного Нила

С учетом теплой зимы специалисты прогнозируют рост числа инфекций.

В 2024 году в Рязанской области зафиксировали несколько случаев лихорадки Западного Нила. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на замуководителя управления Роспотребнадзора Ирина Котова.

Отмечается, что данный вирус переносят комары, распознать его без лабораторного исследования невозможно. Обычно болезнь проходит в форме ОРВИ.

Для профилактики врачи рекомендуют муниципалитетам проводить обработки водоемов. Котова уточнила, что много лет болезнь в регионе не регистрировалась.

С учетом теплой зимы специалисты прогнозируют рост числа инфекций.