Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Мы продолжаем нашу серию публикаций об итогах минувшего года. На этот раз редакция
Главным событием для областного центра стал
В 2017 году из-под шоссе вынесли 800 метров теплотрассы, из-за которой дорога постоянно приходила негодность.
Магистраль проложили рядом с обочиной, а участок длиною 1,6 километра от путепровода рядом с проездом Яблочкова до Ряжского шоссе отремонтировали полностью, а железнодорожный переезд рядом с Соколовкой расширили до четырех полос.
Закончились многочасовые пробки и для водителей на трассе М-5. За 2017 год там отремонтировали около 100 километров дороги в Шиловском, Путятинском и Шацком районах. В Спасском районе дорожники
Кроме того, около 73 километров федеральной дороги М-6 починили в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах.
Подарком для рязанцев в 2017 году стал
На площадке выложили тротуарную плитку, посадили деревья, кустарники, установили парковую мебель и бронзовые скульптуры цирковых слонов, клоуна Олега Попова с собачкой, а также фигуру медведя с самокатом. Правда пока горожане не смогли сполна насладиться обновленным бульваром из-за затянувшихся до зимы работ.
В сентябре в Песочне
В школе, получившей номер 75, в столовой работают Wi-Fi-роутеры, в фойе разместились шкаф для зарядки гаджетов, напольные шахматы, площадка для твистера и 860-литровый аквариум.
Свое свободное время школьники теперь смогут провести в детском технопарке сети «Кванторуим», который
В нем школьники занимаются робототехникой, программированием, создание беспилотных летательных аппаратов и нанотехнологиями.
Еще на одну проблему меньше стало у жителей микрорайона Семчино. Там завершилось строительство трехэтажного
На первом этаже учебного заведения будет работать прачечная, гладильная и кухня, из которой еда будет доставляться на каждый этаж с помощью специального подъемника. Кроме того, детсад оборудовали лифтом.
Объект, который получил название «Солнечный город» планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.
Еще один объект для дошкольников в 2017 году появился рядом с Лесопарком.
Центр детского развития «
В центре работают танцевальные и спортивные секции, ведутся языковые занятия, кружок робототехники и изо-студия, школа раннего развития и подготовка к школе. На территории учреждения располагается спортивная и игровые площадки, детский автогородок.
Еще одна новая школа
Ключевым событием для тысячи рязанцев стало возобновление строительства ЖК «Дядьково». Его строительство началось в 2013 году, за три года в эксплуатацию
В 2017 году новый застройщик сдал три дома в эксплуатацию, еще два завершат в 2018 году.
В список мы решили включить и
Помимо этого, в 2018 году намерены сдать долгожданный
Фото Антона Насонова и Александра Блохина
© RZN.info
|
cледующая новость →Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев