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11:17, 7 января 2018 47 425
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Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Мы продолжаем нашу серию публикаций об итогах минувшего года. На этот раз редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Главным событием для областного центра стал ремонт Куйбышевского шоссе. Основной восточный выезд из Рязани находился в плачевном состоянии несколько лет.

В 2017 году из-под шоссе вынесли 800 метров теплотрассы, из-за которой дорога постоянно приходила негодность.

Магистраль проложили рядом с обочиной, а участок длиною 1,6 километра от путепровода рядом с проездом Яблочкова до Ряжского шоссе отремонтировали полностью, а железнодорожный переезд рядом с Соколовкой расширили до четырех полос.

Закончились многочасовые пробки и для водителей на трассе М-5. За 2017 год там отремонтировали около 100 километров дороги в Шиловском, Путятинском и Шацком районах. В Спасском районе дорожники открыли новый расширенный мост через Проню.

Кроме того, около 73 километров федеральной дороги М-6 починили в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах.

Подарком для рязанцев в 2017 году стал ремонт Лыбедского бульвара около цирка.

На площадке выложили тротуарную плитку, посадили деревья, кустарники, установили парковую мебель и бронзовые скульптуры цирковых слонов, клоуна Олега Попова с собачкой, а также фигуру медведя с самокатом. Правда пока горожане не смогли сполна насладиться обновленным бульваром из-за затянувшихся до зимы работ.

В сентябре в Песочне открылась большая школа на 1 100 мест. Она позволила разгрузить остальные заведения района и уменьшить путь местных школьников от дома до учебы.

В школе, получившей номер 75, в столовой работают Wi-Fi-роутеры, в фойе разместились шкаф для зарядки гаджетов, напольные шахматы, площадка для твистера и 860-литровый аквариум.

Свое свободное время школьники теперь смогут провести в детском технопарке сети «Кванторуим», который открылся в 2017 году на месте закрывшегося в 2015 году кинотеатра и сохранил его название — «Дружба».

В нем школьники занимаются робототехникой, программированием, создание беспилотных летательных аппаратов и нанотехнологиями.

Еще на одну проблему меньше стало у жителей микрорайона Семчино. Там завершилось строительство трехэтажного детского сада на 220 мест.

На первом этаже учебного заведения будет работать прачечная, гладильная и кухня, из которой еда будет доставляться на каждый этаж с помощью специального подъемника. Кроме того, детсад оборудовали лифтом.

Объект, который получил название «Солнечный город» планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Еще один объект для дошкольников в 2017 году появился рядом с Лесопарком.

Центр детского развития «Новые горизонты» рассчитан на 250 детей, треть из которых там занимается бесплатно. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

В центре работают танцевальные и спортивные секции, ведутся языковые занятия, кружок робототехники и изо-студия, школа раннего развития и подготовка к школе. На территории учреждения располагается спортивная и игровые площадки, детский автогородок.

Еще одна новая школа появилась в Скопинском районе. Ее построили на месте прежней аварийной в селе Ильинка для 136 учеников из четырех ближайших деревень. В новом двухэтажном здании есть две оснащенные мастерские для уроков труда, тренажерный зал, полноценный краеведческий музей, игровая комната и спальни для младшеклассников.

Ключевым событием для тысячи рязанцев стало возобновление строительства ЖК «Дядьково». Его строительство началось в 2013 году, за три года в эксплуатацию ввели три многоквартирных дома из восьми, после этого застройщик разорился. Спустя 2,5 года дольщики, наконец-то, получили ключи от своих квартир.

В 2017 году новый застройщик сдал три дома в эксплуатацию, еще два завершат в 2018 году.

В список мы решили включить и центр единоборств в Мервине, который хотели ввести в эксплуатацию до конца года и ФОК с бассейном в Кораблине. Торжественные открытия объектов перенесли с 2017 на 2018 год. На открытие центра единоборств намерены пригласить первых лиц государства.

Помимо этого, в 2018 году намерены сдать долгожданный цирк, долгострой «Аэробус», Музейный центр Рязанского кремля на улице Семинарской, школы на 1100 мест в Горроще, школы искусств в Недостоеве, детсад в Кальном, школу в Плахине Захаровского района, бассейн в Песочне, развязку на Михайловском шоссе и отремонтируют мост через Оку.

Фото Антона Насонова и Александра Блохина


Автор: Александр Блохин

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