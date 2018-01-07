Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Мы продолжаем нашу серию публикаций об итогах минувшего года. На этот раз редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Главным событием для областного центра стал ремонт Куйбышевского шоссе. Основной восточный выезд из Рязани находился в плачевном состоянии несколько лет.

В 2017 году из-под шоссе вынесли 800 метров теплотрассы, из-за которой дорога постоянно приходила негодность.

Магистраль проложили рядом с обочиной, а участок длиною 1,6 километра от путепровода рядом с проездом Яблочкова до Ряжского шоссе отремонтировали полностью, а железнодорожный переезд рядом с Соколовкой расширили до четырех полос.

Закончились многочасовые пробки и для водителей на трассе М-5. За 2017 год там отремонтировали около 100 километров дороги в Шиловском, Путятинском и Шацком районах. В Спасском районе дорожники открыли новый расширенный мост через Проню.

Кроме того, около 73 километров федеральной дороги М-6 починили в Михайловском, Скопинском и Ряжском районах.

Подарком для рязанцев в 2017 году стал ремонт Лыбедского бульвара около цирка.

На площадке выложили тротуарную плитку, посадили деревья, кустарники, установили парковую мебель и бронзовые скульптуры цирковых слонов, клоуна Олега Попова с собачкой, а также фигуру медведя с самокатом. Правда пока горожане не смогли сполна насладиться обновленным бульваром из-за затянувшихся до зимы работ.

В сентябре в Песочне открылась большая школа на 1 100 мест. Она позволила разгрузить остальные заведения района и уменьшить путь местных школьников от дома до учебы.

В школе, получившей номер 75, в столовой работают Wi-Fi-роутеры, в фойе разместились шкаф для зарядки гаджетов, напольные шахматы, площадка для твистера и 860-литровый аквариум.

Свое свободное время школьники теперь смогут провести в детском технопарке сети «Кванторуим», который открылся в 2017 году на месте закрывшегося в 2015 году кинотеатра и сохранил его название — «Дружба».

В нем школьники занимаются робототехникой, программированием, создание беспилотных летательных аппаратов и нанотехнологиями.

Еще на одну проблему меньше стало у жителей микрорайона Семчино. Там завершилось строительство трехэтажного детского сада на 220 мест.

На первом этаже учебного заведения будет работать прачечная, гладильная и кухня, из которой еда будет доставляться на каждый этаж с помощью специального подъемника. Кроме того, детсад оборудовали лифтом.

Объект, который получил название «Солнечный город» планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года.

Еще один объект для дошкольников в 2017 году появился рядом с Лесопарком.

Центр детского развития « Новые горизонты » рассчитан на 250 детей, треть из которых там занимается бесплатно. Это дети с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малообеспеченных семей.

В центре работают танцевальные и спортивные секции, ведутся языковые занятия, кружок робототехники и изо-студия, школа раннего развития и подготовка к школе. На территории учреждения располагается спортивная и игровые площадки, детский автогородок.

Еще одна новая школа появилась в Скопинском районе. Ее построили на месте прежней аварийной в селе Ильинка для 136 учеников из четырех ближайших деревень. В новом двухэтажном здании есть две оснащенные мастерские для уроков труда, тренажерный зал, полноценный краеведческий музей, игровая комната и спальни для младшеклассников.

Ключевым событием для тысячи рязанцев стало возобновление строительства ЖК «Дядьково». Его строительство началось в 2013 году, за три года в эксплуатацию ввели три многоквартирных дома из восьми, после этого застройщик разорился. Спустя 2,5 года дольщики, наконец-то, получили ключи от своих квартир.

В 2017 году новый застройщик сдал три дома в эксплуатацию, еще два завершат в 2018 году.

В список мы решили включить и центр единоборств в Мервине, который хотели ввести в эксплуатацию до конца года и ФОК с бассейном в Кораблине. Торжественные открытия объектов перенесли с 2017 на 2018 год. На открытие центра единоборств намерены пригласить первых лиц государства.

Помимо этого, в 2018 году намерены сдать долгожданный цирк , долгострой « Аэробус », Музейный центр Рязанского кремля на улице Семинарской, школы на 1100 мест в Горроще, школы искусств в Недостоеве, детсад в Кальном, школу в Плахине Захаровского района, бассейн в Песочне, развязку на Михайловском шоссе и отремонтируют мост через Оку.

Фото Антона Насонова и Александра Блохина