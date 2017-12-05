На Лыбедском бульваре около цирка установили еще одну скульптуру. Фото

На Лыбедском бульваре ближе к цирку установили новую скульптуру. В понедельник, 4 декабря, на месте цирковой собачки появился медведь на самокате.
Еще одна скульптура — два слона на задних ногах —
Напомним, на прошлой неделе у фонтана «Лоси»
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На Лыбедском бульваре ближе к цирку установили новую скульптуру. В понедельник, 4 декабря, на месте цирковой собачки появился медведь на самокате.
Еще одна скульптура — два слона на задних ногах —
Напомним, на прошлой неделе у фонтана «Лоси»
© RZN.info
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