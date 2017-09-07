Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:54, 7 сентября 2017 4 861
 0    0

В Рязани открылся детский технопарк на месте кинотеатра. Фоторепортаж

В Рязани открылся детский технопарк на месте кинотеатра. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани торжественно открылся детский технопарк сети «Кванторуим». Церемонию в четверг, 7 сентября, провели полпред президента в ЦФО Александр Беглов, врио рязанского губернатора Николай Любимов и его тульский коллега Алексей Дюмин.

Бюджетное учреждение заняло здание закрывшегося в 2015 году кинотеатра и сохранило его название — «Дружба». Реконструкцию оплатили государство, регион и местные радиоэлектронные предприятия. Классы укомплектованы почти полностью. Несколько станков задержали на таможне, но к началу учебы они будут на месте, рассказала министр образования области Ольга Щетинкина.

Технопарк призван развить у детей изобретательское мышление и вернуть престиж инженерным профессиям. Школьники будут, в частности, решать задачи рязанских предприятий. Учреждение рассчитано на 800 учеников, запись на бесплатные занятия идет по телефону 51-11-78, на следующей неделе откроется сайт. Учеба начнется по пяти программам:

  • робототехника и программирование («робоквантум»);
  • проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов («аэроквантум»);
  • дизайн и проектирование технологических изделий;
  • информатика и информационная безопасность («IT-квантум»);
  • материаловедение и нанотехнологии («наноквантум»).

В будущем запустят и другие программы. Также планируется создание филиалов в большинстве районов области.

Беглов на открытии рассказал, что Владимир Путин в курсе события, и передал рязанским школьникам его пожелание «хороших открытий» и любви к России. «Я думаю, что из нашего технопарка и его филиалов обязательно выйдут замечательные ученые, инженеры, изобретатели — люди, которые будут двигать экономику России вперед», — заявил Любимов. Он заверил Дюмина, что «Дружба» будет использовать опыт Тулы, где детский технопарк работает уже год.

После церемонии почетные гости прошлись по зданию: посмотрели на оборудование, пообщались с педагогами и учениками. В одном из квантумов Любимов и Дюмин попробовали управлять маленькими дронами, в другом им показали разработанные на компьютере и распечатанные на 3D-принтере модели радиоуниверситета и Эйфелевой башни.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Наука и технологии»
14:37, 7 сентября 2017
Любимов попытался управлять дроном и другие видео из детского технопарка
13:54, 7 сентября 2017
В Рязани открылся детский технопарк на месте кинотеатра. Фоторепортаж
9:26, 7 сентября 2017
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов
17:21, 6 сентября 2017
Часть функций WhatsApp станет платной
16:18, 6 сентября 2017
Эксперты зафиксировали атаки на карты MasterCard
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Полезный гаджет. Как угодить школьнику и примирить с покупкой родителей

Специалисты «Элекса» расскажут, какой гаджет подойдет вашему ребенку и на что нужно обращать внимание при его покупке.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 122 728
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
21:07, 2 сентября 2017 30 446
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 486
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
9:18, 1 сентября 2017 17 397
На общегородской линейке рязанским школьникам подарили «яблоки знаний». Фоторепортаж
15:20, 31 августа 2017 16 829
Не хуже города. В рязанском селе открыли школу за 130 миллионов
Все новости
Голосования

Вы смотрите сериал «Игры престолов»?

Окончание опроса: 8.09.2017
Архив голосований
Форум