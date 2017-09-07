В Рязани открылся детский технопарк на месте кинотеатра. Фоторепортаж

В Рязани торжественно открылся детский технопарк сети «Кванторуим». Церемонию в четверг, 7 сентября, провели полпред президента в ЦФО Александр Беглов, врио рязанского губернатора Николай Любимов и его тульский коллега Алексей Дюмин.
Бюджетное учреждение заняло здание закрывшегося в 2015 году кинотеатра и сохранило его название — «Дружба». Реконструкцию оплатили государство, регион и местные радиоэлектронные предприятия. Классы укомплектованы почти полностью. Несколько станков задержали на таможне, но к началу учебы они будут на месте, рассказала министр образования области Ольга Щетинкина.
Технопарк призван развить у детей изобретательское мышление и вернуть престиж инженерным профессиям. Школьники будут, в частности, решать задачи рязанских предприятий. Учреждение рассчитано на 800 учеников, запись на бесплатные занятия идет по телефону 51-11-78, на следующей неделе откроется сайт. Учеба начнется по пяти программам:
- робототехника и программирование («робоквантум»);
- проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов («аэроквантум»);
- дизайн и проектирование технологических изделий;
- информатика и информационная безопасность («IT-квантум»);
- материаловедение и нанотехнологии («наноквантум»).
В будущем запустят и другие программы. Также планируется создание филиалов в большинстве районов области.
Беглов на открытии рассказал, что Владимир Путин в курсе события, и передал рязанским школьникам его пожелание «хороших открытий» и любви к России. «Я думаю, что из нашего технопарка и его филиалов обязательно выйдут замечательные ученые, инженеры, изобретатели — люди, которые будут двигать экономику России вперед», — заявил Любимов. Он заверил Дюмина, что «Дружба» будет использовать опыт Тулы, где детский технопарк работает уже год.
После церемонии почетные гости прошлись по зданию: посмотрели на оборудование, пообщались с педагогами и учениками. В одном из квантумов Любимов и Дюмин попробовали управлять маленькими дронами, в другом им показали разработанные на компьютере и распечатанные на 3D-принтере модели радиоуниверситета и Эйфелевой башни.