Не хуже города. В рязанском селе открыли школу за 130 миллионов

В Рязанской области открылась новая школа. В четверг, 31 августа, прошла торжественная церемония в селе Ильинка Скопинского района.

Школу строили с 2015 года на месте прежней аварийной, дети в это время учились в соседнем селе. В новом двухэтажном здании наряду со стандартными помещениями есть две оснащенные мастерские для уроков труда, полноценный краеведческий музей, игровая комната и спальни для младшеклассников, тренажерный зал. В школе 136 учеников, 85 из них живут не в Ильинке — их будут возить на трех автобусах.

Стоимость проекта — 128 млн рублей, включая 11 миллионов на оборудование. Почти всю сумму предоставил регион, также в финансировании участвовали государство и район.

К открытию школа получила от областного правительства исторические книги. Церемонию посетил врио губернатора Николай Любимов. «Важно, чтобы детям было комфортно учиться, чтобы они могли получать качественные знания и потом не стеснялись, а наоборот, стремились связывать свою судьбу с рязанской историей», — заявил он.

Политик осмотрел школу, заглянув во многие помещения. Больше всего понравились мастерские, кабинеты информатики и химии, признался он журналистам: «Они действительно оборудованы так, как это положено по стандартам любого уровня. Это даст возможность детям учиться не по старинке, а уже в соответствии с новыми требованиями». Также Любимов отметил музей, который поможет ученикам изучать историю родного края не абстрактно, а на реальных примерах.

В целом, подчеркнул врио губернатора, такие школы делают возможности сельских детей равными с горожанами. «Нужно приложить все усилия, чтобы такие школы строились и в других сельских населенных пунктах», — заявил Любимов. Он заверил, что Рязанская область продолжит участвовать в профильных федеральных программах, а также ремонтировать существующие учреждения.