Автомобильные итоги года

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Уходящий 2017 год для всех российских автомобилистов стал знаковым. Мы просто не успевали следить за новыми изменениями в правилах и законах. Только их обсудим, привыкнем — приходят новые поправки. Нововведения рассмотрим на примере поездки с Московского шоссе в центр Рязани.
Завели машину, проверили, все ли документы с собой, пристегнулись, поехали. Выезжаем на перекресток, где мост на Приокский, решаем, как ехать — через карьер или центр. Информация последних часов не радует: люди буквально «рвут колеса» о края ямы на Северном обходе, значит, едем через центр. За перекрестком стоят сотрудники ГАИ, если остановят (а теперь, по новым правилам, остановить могут в любом месте), надо не забыть предъявить документы без удерживающих устройств и чехлов, теперь все это вне закона. Но бояться нечего, с этим все в порядке, и знак «Ш» тоже не забыли приклеить, когда меняли летнюю резину на зимнюю. А вот здесь остановимся подробнее: заставить переобуться в зимнюю резину и оштрафовать за это пока никто не может. Но могут оштрафовать за другое, например, если
Пропускаем пешеходов
Повысился
Справки ГАИ и лишенные лицензии страховые
С 20 октября 2017 года ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Именно те справки, которые требуют страховые компании, чтобы убедиться, что была авария и в ней пострадал именно этот автомобиль, а за рулем был именно этот водитель.
Теперь сотрудники ГИБДД выдают только процессуальные документы: определение о возбуждении или об отказе в возбуждении административного дела, постановление о наложении наказания. В этих документах подробно прописаны все данные об аварии и ее участниках.
А что же дальше? Страховые компании откажут в приеме документов на выплату только на том основании, что среди бумаг нет справки о ДТП и подробной информации о виновнике. Водители побегут в суды. Но, как сообщают в МВД, вся информация о ДТП содержится в заполненном извещении. Если въехали не сильно, то европротокол, главное — правильно оформить его и незамедлительно сообщить в страховую. Будут проблемы, если у второго участника не окажется полиса ОСАГО или его страховую лишили лицензии. Одна из
Верховный суд установил, что компенсировать ущерб должен страховщик, который застраховал ответственность автовладельца (он не будет признан виновником аварии). А если компания второго участника аварии стала банкротом или у нее приостановили лицензию, то получать деньги с нее или с Российского союза автостраховщиков должен именно страховщик, а не автомобилист.
«Всевидящее око»
Проезжаем по Первомайскому проспекту, встаем на светофоре около моста и вспоминаем, что на нем — камеры
Все по кругу — главные
Едем по «Маяковке» и приближаемся к площади Мичурина. Встали на светофоре и задумались: а на зеленый сигнал мы должны пропускать тех, кто едет по кругу, или руководствоваться приоритетом светофора? Как пояснили в ГАИ, данный светофор — для пешеходов, и пропускать круговых мы обязаны. Могут быть и другие варианты. Например, установлен знак «Уступи дорогу», тогда схема проезда не меняется, этот знак был раньше и остается сейчас, тут противоречия не будет. Будет оно, если при въезде висит знак «Главная дорога». Тогда необходимо
Здесь закончим наше путешествие, подойдем к сотрудникам ГИБДД и узнаем, можно ли по новым правилам снимать их на видео.
Вас снимают, улыбайтесь!
Многим автолюбителям интересно, можно ли снимать процесс общения с инспектором. Да, можно. Однако, как разъясняют в ГИБДД, инспектор может потребовать прекратить съемку, если водитель мешает ему исполнять свои обязанности.
Важный нюанс: снимать никто не запрещает, но вот размещение видео в Интернете или СМИ чревато последствиями.
А можем ли мы фиксировать нарушение других водителей?
Уже давно хотят переложить контроль за нарушителями ПДД на самих водителей. В 2017 году ГИБДД получило более 200 тысяч фотографий и видеороликов, на которых запечатлены нарушения ПДД. Сотрудники ГАИ принимают видео у населения: по этим материалам оформлено более 70 тысяч постановлений. Но юридически, по фотографии с телефона, без протокола и без информации, кто вел съемку, штрафовать людей незаконно, существуют решения судов по этим вопросам. В Госдуму внесен специальный законопроект, который устранит все юридические тонкости. В будущем появится приложение, которое даст право снимать не только любителей парковаться на тротуаре, но и агрессивных водителей.
Что нас ждет в новом автомобильном году?
В ПДД внесли изменения: их дополнили правилом, обязывающим водителей
Госдума приняла в первом чтении и направила в регионы законопроект, который позволит местным властям самим принимать решения о назначении наказания за нарушения ПДД. В МВД России уже внесли соответствующую поправку в законопроект. Если закон будет принят, то он распространится на всю Россию. Все материалы фотовидеофиксации нарушений на дорогах будут поступать не в автоинспекцию, а в соответствующую дорожную инспекцию местной администрации.
Госдума
Автор Вадим Захаров
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