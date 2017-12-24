Автомобильные итоги года

Уходящий 2017 год для всех российских автомобилистов стал знаковым. Мы просто не успевали следить за новыми изменениями в правилах и законах. Только их обсудим, привыкнем — приходят новые поправки. Нововведения рассмотрим на примере поездки с Московского шоссе в центр Рязани.

Завели машину, проверили, все ли документы с собой, пристегнулись, поехали. Выезжаем на перекресток, где мост на Приокский, решаем, как ехать — через карьер или центр. Информация последних часов не радует: люди буквально «рвут колеса» о края ямы на Северном обходе, значит, едем через центр. За перекрестком стоят сотрудники ГАИ, если остановят (а теперь, по новым правилам, остановить могут в любом месте), надо не забыть предъявить документы без удерживающих устройств и чехлов, теперь все это вне закона. Но бояться нечего, с этим все в порядке, и знак «Ш» тоже не забыли приклеить, когда меняли летнюю резину на зимнюю. А вот здесь остановимся подробнее: заставить переобуться в зимнюю резину и оштрафовать за это пока никто не может. Но могут оштрафовать за другое, например, если глубина протектора будет меньше 4 мм. Статистика смертельных аварий на летней резине в гололед не меняется в лучшую сторону.

Пропускаем пешеходов

Повысился штраф , если водитель не пропустил пешехода: раньше он был 1500 рублей, с ноября — 1500-2500 рублей. Едем дальше и внимательно смотрим за людьми не зебре (которые иногда бросаются под колеса автомобилей «как камикадзе», не понимая, что у машины тормозной путь не 2 метра). Внимание и еще раз внимание! Заранее оттормаживаем и пропускаем пешеходов. А водитель, что пристроился за нами, не особенно тормозит и может «поцеловать» нас в бампер. И вот тут пригодится знание новых правил при ДТП.

Справки ГАИ и лишенные лицензии страховые

С 20 октября 2017 года ГИБДД больше не выдает справки о ДТП. Именно те справки, которые требуют страховые компании, чтобы убедиться, что была авария и в ней пострадал именно этот автомобиль, а за рулем был именно этот водитель.

Теперь сотрудники ГИБДД выдают только процессуальные документы: определение о возбуждении или об отказе в возбуждении административного дела, постановление о наложении наказания. В этих документах подробно прописаны все данные об аварии и ее участниках.

А что же дальше? Страховые компании откажут в приеме документов на выплату только на том основании, что среди бумаг нет справки о ДТП и подробной информации о виновнике. Водители побегут в суды. Но, как сообщают в МВД, вся информация о ДТП содержится в заполненном извещении. Если въехали не сильно, то европротокол, главное — правильно оформить его и незамедлительно сообщить в страховую. Будут проблемы, если у второго участника не окажется полиса ОСАГО или его страховую лишили лицензии. Одна из страховых компаний Рязани недавно лишилась лицензии.

Верховный суд установил, что компенсировать ущерб должен страховщик, который застраховал ответственность автовладельца (он не будет признан виновником аварии). А если компания второго участника аварии стала банкротом или у нее приостановили лицензию, то получать деньги с нее или с Российского союза автостраховщиков должен именно страховщик, а не автомобилист.

«Всевидящее око»

Проезжаем по Первомайскому проспекту, встаем на светофоре около моста и вспоминаем, что на нем — камеры фотовидеофиксации . За стоп-линию или на красный сигнал светофора никому не рекомендем проезжать

Все по кругу — главные

Едем по «Маяковке» и приближаемся к площади Мичурина. Встали на светофоре и задумались: а на зеленый сигнал мы должны пропускать тех, кто едет по кругу, или руководствоваться приоритетом светофора? Как пояснили в ГАИ, данный светофор — для пешеходов, и пропускать круговых мы обязаны. Могут быть и другие варианты. Например, установлен знак «Уступи дорогу», тогда схема проезда не меняется, этот знак был раньше и остается сейчас, тут противоречия не будет. Будет оно, если при въезде висит знак «Главная дорога». Тогда необходимо проезжать в соответствии с требованием знака, другие должны уступить. Сотрудники ГИБДД пояснили, что на данный момент такая ситуация является маловероятной, знака «Главная дорога» перед перекрестком с круговым движением быть не должно.

Здесь закончим наше путешествие, подойдем к сотрудникам ГИБДД и узнаем, можно ли по новым правилам снимать их на видео.

Вас снимают, улыбайтесь!

Многим автолюбителям интересно, можно ли снимать процесс общения с инспектором. Да, можно. Однако, как разъясняют в ГИБДД, инспектор может потребовать прекратить съемку, если водитель мешает ему исполнять свои обязанности.

Важный нюанс: снимать никто не запрещает, но вот размещение видео в Интернете или СМИ чревато последствиями.

А можем ли мы фиксировать нарушение других водителей?

Уже давно хотят переложить контроль за нарушителями ПДД на самих водителей. В 2017 году ГИБДД получило более 200 тысяч фотографий и видеороликов, на которых запечатлены нарушения ПДД. Сотрудники ГАИ принимают видео у населения: по этим материалам оформлено более 70 тысяч постановлений. Но юридически, по фотографии с телефона, без протокола и без информации, кто вел съемку, штрафовать людей незаконно, существуют решения судов по этим вопросам. В Госдуму внесен специальный законопроект, который устранит все юридические тонкости. В будущем появится приложение, которое даст право снимать не только любителей парковаться на тротуаре, но и агрессивных водителей.

Что нас ждет в новом автомобильном году?

В ПДД внесли изменения: их дополнили правилом, обязывающим водителей носить одежду со светоотражающими элементами. Делать это нужно только в случае нахождения на дороге ночью вне населенных пунктов — там, где не светят фонари. Предложение внесено МВД России, оно было опубликовано на сайте правительства 16 декабря и должно вступить в силу по истечении 90 дней. Предположительно эти изменения в Правила дорожного движения начнут действовать 16 марта. Светоотражающие жилеты придется приобретать самостоятельно.

Госдума приняла в первом чтении и направила в регионы законопроект, который позволит местным властям самим принимать решения о назначении наказания за нарушения ПДД. В МВД России уже внесли соответствующую поправку в законопроект. Если закон будет принят, то он распространится на всю Россию. Все материалы фотовидеофиксации нарушений на дорогах будут поступать не в автоинспекцию, а в соответствующую дорожную инспекцию местной администрации.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в законодательство понятие промилле, а также устанавливает ответственность за наличие этих промилле в крови водителя. Речь идет о 0,3 промилле, что равно 0,3 грамма спирта на литр крови. А ответственность — соответствующая нетрезвому управлению. Надо сказать, что 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха — это около 0,35 промилле в крови. Таким образом, новый законопроект устанавливает более жесткие требования по трезвости водителей.

Автор Вадим Захаров