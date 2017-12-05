На центральных улицах Рязани начали размещать новые камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом в эфире Рязанского областного радио заявил замначальника регионального управления ГИБДД Сергей Романов.
«Камеры будут установлены еще на двух перекрестках: Первомайка-Дзержинка и Дзержинка-Гагарина», — сказал он.
«Буквально в первом квартале там будут установлены камеры, которые будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, стоп-линию и повторные нарушения», — добавил он.
Ранее сообщалось, что камеры на рязанских дорогах позволяют
Напомним, в 2014 году областной минтранс