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8:32, 5 декабря 2017 3 438
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На центральных улицах Рязани начали размещать новые камеры фиксации нарушений ПДД

На центральных улицах Рязани начали размещать новые камеры фиксации нарушений ПДД

На центральных улицах Рязани начали размещать новые камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом в эфире Рязанского областного радио заявил замначальника регионального управления ГИБДД Сергей Романов.

«Камеры будут установлены еще на двух перекрестках: Первомайка-Дзержинка и Дзержинка-Гагарина», — сказал он.

«Буквально в первом квартале там будут установлены камеры, которые будут фиксировать проезд на красный сигнал светофора, стоп-линию и повторные нарушения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что камеры на рязанских дорогах позволяют фиксировать непристегнутый ремень и разговор по телефону.

Напомним, в 2014 году областной минтранс подписал концессионное соглашение о создании системы автоматического контроля скорости, веса и габаритов с ЗАО «Безопасные дороги Рязанской области».


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