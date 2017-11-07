В России вступают в силу новые правила проезда кругового движения

Новые правила проезда кругового движения втупают в силу в среду, 8 ноября.
С этого дня на таком перекрестке водители, которые двигаются по самому кругу, получают приоритет, остальные должны будут им уступать.
«Госавтоинспекция направила в адрес владельцев дорог просьбы об установлении дорожных знаков „Уступите дорогу“ или „Движение без остановки запрещено“ перед въездами на перекрестки, на которых организовано круговое движение», — рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Там отметили, что всего в Рязани десять подобных перекрестков, которые находятся на балансе Дирекции благоустройства города: на улице Зубковой, Грибоедова, Свободы, Введенской, Вознесенской, Новоселов, Васильевском и проезде Шабулина и два на Восточной окружной дороге. Три из них оборудованы уточняющей табличкой «Направление главной дороги».
Согласно КоАП, за нарушение преимущественного права проезда перекрестков предусмотрен штраф в размере одной тысячи рублей.