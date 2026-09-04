Ночью в Рязани загорелось здание бывшего училища связи

Пожар в здании случился 3 сентября. По данным ГУ МЧС по региону, информация диспетчеру поступила в 23:14. Локализовали пожар в 02:19 на площади 700 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 05:21. На тушение выезжали 12 пожарных автомобилей, 37 человек. Пострадавших нет. Напомним, здание бывшего училища связи на улице Каширина горело в 2022 году. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Его площадь составила 1000 квадратных метров. Глава рязанского МЧС заявлял, что здание бывшего училища связи поджигали. В январе 2024 здание снова горело. Состояние бывшего училища власти называли «ужасным».