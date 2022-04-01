В Рязани горит бывшее училище связи

Пожару присвоили второй ранг сложности.

В Рязани горит бывшее училище связи. Об этом телеканалу ТКР рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в пятницу, 1 апреля, в 12:55. В ведомстве сообщили, что на четвертом этаже сильное задымление, есть угроза распространения огня. В 13:12 пожару присвоили второй ранг сложности.

Известно, что на место происшествия выехала первый зампред правительства Анна Рослякова.

Ранее о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.

Подробности пожара выясняются.