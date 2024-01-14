В Рязани произошел пожар в здании бывшего училища связи

Инцидент произошел на улице Каширина ночью в субботу, 13 января.

В Рязани случился пожар в здании бывшего училища связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на улице Каширина ночью в субботу, 13 января. Сообщение о возгорании поступило в 22.50.

По словам ведомства, загорелся мусор в неэксплуатируемом здании на площади около 30 квадратных метров.

На место происшествия выезжало четыре автомобиля, 12 человек личного состава.

Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Фото: Telegram-канал «аТипичная Рязань-2»