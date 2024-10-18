Швакова рассказала об «ужасном состоянии» бывшего училища связи

Зампред рязанского правительства Юлия Швакова во время публичного доклада рассказала о планах на здание бывшего училища связи, которое, по ее словам, уже много лет находится в «ужасном состоянии». Доклад транслировали в пятницу, 18 октября.

Зампред рязанского правительства Юлия Швакова во время публичного доклада рассказала о планах на здание бывшего училища связи, которое, по ее словам, уже много лет находится в «ужасном состоянии». Доклад транслировали в пятницу, 18 октября.

Как она отметила, здание — элемент исторического облика города. Объект принадлежит Аэрокосмической долине. По словам Шваковой, есть поручение президента России Владимира Путина, чтобы предусмотреть госпрограмму по поиску средств на его реконструкцию.

«В здании бывшего училища связи планируем сделать инфраструктуру для инновационной деятельности, в том числе лабораторные комплексы, условия для размещения резидентов. К проектным работам для его реконструкции в регионе приступят, как только появится решение по выделению финансирования», — отметила Швакова.

Напомним, здание бывшего училища связи на улице Каширина горело в 2022 году. Пожару присвоили повышенный номер сложности. Его площадь составила 1000 квадратных метров.

Глава рязанского МЧС заявлял, что здание бывшего училища связи поджигали.

В январе 2024 здание снова горело.