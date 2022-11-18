Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-1°
Вск, 20
ЦБ USD 60.39 0.04 18/11
ЦБ EUR 62.57 -0.1 18/11
Нал. USD 63.01 / 66.45 18/11 09:50
Нал. EUR 64.06 / 66.49 18/11 09:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
Вчера 13:30
869
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 2022 17:04
1 234
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
2 402
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
15 737
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Глава рязанского МЧС заявил, что сгоревшее здание бывшего училища связи поджигали

Начальник ГУ МЧС России по Рязанской области заявил, что сгоревшее здание бывшего училища связи поджигали. Об этом Алексей Жуков сообщил в интервью «Рязанским ведомостям».

По его словам, в неиспользуемом здании бывшего училища связи огонь занесли извне. Отмечается, что поджигателя пока определить не удалось.

«Мы боролись с пожаром почти сутки. В тушении принимал участие весь гарнизон Рязани», — заявил Жуков.

Напомним, здание бывшего училища связи на улице Каширина загорелось днем, 1 апреля. Пожару присвоили повышенный номер сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали к 20:45.

РЗН. инфо публиковал фото с места пожара.