Глава рязанского МЧС заявил, что сгоревшее здание бывшего училища связи поджигали

Начальник ГУ МЧС России по Рязанской области заявил, что сгоревшее здание бывшего училища связи поджигали. Об этом Алексей Жуков сообщил в интервью «Рязанским ведомостям».

По его словам, в неиспользуемом здании бывшего училища связи огонь занесли извне. Отмечается, что поджигателя пока определить не удалось.

«Мы боролись с пожаром почти сутки. В тушении принимал участие весь гарнизон Рязани», — заявил Жуков.

Напомним, здание бывшего училища связи на улице Каширина загорелось днем, 1 апреля. Пожару присвоили повышенный номер сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Огонь ликвидировали к 20:45.

РЗН. инфо публиковал фото с места пожара.