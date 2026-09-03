Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
22°
Сбт, 05
19°
Вск, 06
17°
ЦБ USD 86.89 -0.11 04/09
ЦБ EUR 100.6 -0.23 04/09
Нал. USD 87.00 / 87.50 04/09 10:55
Нал. EUR 102.00 / 101.69 04/09 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
Вчера 13:32
1 564
Сразу два новых гибридных внедорожника расширили ассортимент премиальн...
Речь о новом флагманском шестиместном внедорожнике EXLA...
2 сентября 2026 16:20
2 145
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 19:15
17 856
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
1 274
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на «штурм» автобусов № 17 в час пик
Рязанцы возмущены систематическими отменами утренних рейсов автобуса № 17. По словам горожан, уже несколько дней подряд транспорт не выходит на маршрут в час пик. В соцсетях опубликована жалоба рязанца, в которой он сообщил о проблемах с общественным транспортом в микрорайоне Семчино. По его словам, 1, 2 и 3 сентября автобус № 17 не выпустили на рейс. По расписанию он должен был отправляться из Семчина в 08:11.

Рязанцы возмущены систематическими отменами утренних рейсов автобуса № 17. По словам горожан, уже несколько дней подряд транспорт не выходит на маршрут в час пик.

В соцсетях опубликована жалоба рязанца, в которой он сообщил о проблемах с общественным транспортом в микрорайоне Семчино. По его словам, 1, 2 и 3 сентября автобус № 17 не выпустили на рейс. По расписанию он должен был отправляться из Семчина в 08:11.

«В час пик, когда жители города спешат на работу, интервал движения автобусов перевозчиком не соблюдается. В результате в следующих пришедших автобусах была давка и духота, так как на каждой остановке от Семчино до Канищево ожидали транспорт толпы людей. Жители города брали штурмом автобус, чтобы в него поместиться», — рассказал заявитель.

Проблемы с автобусом № 17 в Рязани носят систематический характер. Еще в начале августа власти объясняли, почему автобус № 17 в Рязани не вышел на маршрут в аналогичной ситуации, когда рязанцы жаловались на переполненный автобус этого маршрута.

Чуть позже горожане снова сообщили о духоте в автобусе, отметив, что инструктаж от мэрии не подействовал.

На ситуацию с общественным транспортом в Рязани обратил внимание губернатор Павел Малков. На одном из заседаний он поинтересовался, куда делся общественный транспорт в городе.