Рязанцы пожаловались на «штурм» автобусов № 17 в час пик

Рязанцы возмущены систематическими отменами утренних рейсов автобуса № 17. По словам горожан, уже несколько дней подряд транспорт не выходит на маршрут в час пик. В соцсетях опубликована жалоба рязанца, в которой он сообщил о проблемах с общественным транспортом в микрорайоне Семчино. По его словам, 1, 2 и 3 сентября автобус № 17 не выпустили на рейс. По расписанию он должен был отправляться из Семчина в 08:11.

Рязанцы возмущены систематическими отменами утренних рейсов автобуса № 17. По словам горожан, уже несколько дней подряд транспорт не выходит на маршрут в час пик.

В соцсетях опубликована жалоба рязанца, в которой он сообщил о проблемах с общественным транспортом в микрорайоне Семчино. По его словам, 1, 2 и 3 сентября автобус № 17 не выпустили на рейс. По расписанию он должен был отправляться из Семчина в 08:11.

«В час пик, когда жители города спешат на работу, интервал движения автобусов перевозчиком не соблюдается. В результате в следующих пришедших автобусах была давка и духота, так как на каждой остановке от Семчино до Канищево ожидали транспорт толпы людей. Жители города брали штурмом автобус, чтобы в него поместиться», — рассказал заявитель.

Проблемы с автобусом № 17 в Рязани носят систематический характер. Еще в начале августа власти объясняли, почему автобус № 17 в Рязани не вышел на маршрут в аналогичной ситуации, когда рязанцы жаловались на переполненный автобус этого маршрута.

Чуть позже горожане снова сообщили о духоте в автобусе, отметив, что инструктаж от мэрии не подействовал.

На ситуацию с общественным транспортом в Рязани обратил внимание губернатор Павел Малков. На одном из заседаний он поинтересовался, куда делся общественный транспорт в городе.