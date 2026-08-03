В мэрии объяснили, почему автобус № 17 в Рязани не вышел на маршрут

Как отметили в ведомстве, 3 августа автобус № 17, который должен был выехать в 08:01, не отправился из-за болезни водителя. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в мэрии. Кроме того, там уточнили, что перед выходом на маршрут автобусы проходят проверку систем кондиционирования. «Если обнаруживаются неисправности, транспорт отправляют на ремонт. С водителями автобуса провели инструктаж об обязательном включении кондиционера во время поездки для поддержания комфортной температуры в салоне», — заключили в ведомстве.

В мэрии объяснили, почему автобус № 17 в Рязани не вышел на маршрут. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсетях.

Как отметили в ведомстве, 3 августа автобус № 17, который должен был выехать в 08:01, не отправился из-за болезни водителя.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в мэрии.

Кроме того, там уточнили, что перед выходом на маршрут автобусы проходят проверку систем кондиционирования.

«Если обнаруживаются неисправности, транспорт отправляют на ремонт. С водителями автобуса провели инструктаж об обязательном включении кондиционера во время поездки для поддержания комфортной температуры в салоне», — заключили в ведомстве.

Ранее рязанцы сообщили, что 3 августа в 8:01 на линию не вышел автобус № 17 из Семчина.