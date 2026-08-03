Рязанцы снова пожаловались на переполненный автобус № 17

Рязанцы снова пожаловались на переполненный автобус № 17. Сообщение опубликовано в соцсетях. По словам комментатора, 3 августа в 8:01 на линию не вышел автобус № 17 из Семчина. «Из-за этого следующий пришедший автобус набился в Канищеве битком. Кондиционер в автобусе не работал и было очень душно. За что платим? Предлагаю если автобус не вышел, проезд в следующем сделать бесплатным», — написал рязанец.

Рязанцы снова пожаловались на переполненный автобус № 17. Сообщение опубликовано в соцсетях.

По словам комментатора, 3 августа в 8:01 на линию не вышел автобус № 17 из Семчина.

«Из-за этого следующий пришедший автобус набился в Канищеве битком. Кондиционер в автобусе не работал и было очень душно. За что платим? Предлагаю если автобус не вышел, проезд в следующем сделать бесплатным», — написал рязанец.

Отметим, на работу этого автобуса жалуются не в первый раз. Как отметила горожанка в начале мая, в тот день утром не вышли на маршрут два автобуса № 17, также из Семчина По ее словам, они должны были отправиться в 08:11 и 8:21.

«В итоге пришедший автобус был набит битком людьми, а зашедшие в [районе] Канищево люди буквально висели на дверях автобуса», — заявила рязанка.

В июне в подобной ситуации в автобусе также не работал кондиционер.