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Малков поинтересовался, куда делся общественный транспорт в Рязани
Глава региона Павел Малков поинтересовался у мэра Бориса Ясинского, куда делся общественный транспорт в Рязани. «Сегодня какой-то день массовых жалоб. Проблемы с общественным транспортом… Недостоево, на каждой остановке… от Семчина до Канищева толпы людей. Не буду все зачитывать… Борис Викторович, куда транспорт то у нас делся и как решаем проблему», — спросил Малков. Мэр Борис Ясинский заявил, что проблема решится к завтрашнему дню. Для этого по нескольким маршрутам увеличили количество транспорта. Так, рассказал Ясинский, 5 августа автобус № 17 сошел с маршрута с утра из-за технической неисправности. Помимо этого автобуса, рязанцам доступны и другие маршруты, на автобусе № 53 с 1 августа работают новый транспорт.

Глава региона Павел Малков поинтересовался у мэра Бориса Ясинского, куда делся общественный транспорт в Рязани. Вопрос подняли на заседании регионального правительства из-за массовых жалоб на работу автобусов в городе.

«Сегодня какой-то день массовых жалоб. Проблемы с общественным транспортом… Недостоево, на каждой остановке… от Семчина до Канищева толпы людей. Не буду все зачитывать… Борис Викторович, куда транспорт то у нас делся и как решаем проблему», — спросил Малков.

Мэр Борис Ясинский заявил, что проблема решится к завтрашнему дню. Для этого по нескольким маршрутам увеличили количество транспорта.

Так, рассказал Ясинский, 5 августа автобус № 17 сошел с маршрута с утра из-за технической неисправности. Помимо этого автобуса, рязанцам доступны и другие маршруты, на автобусе № 53 с 1 августа работают новый транспорт.

«Скоро люди вернутся из отпусков… проконтролируйте вопрос», — попросил губернатор.

Так, например, 3 августа автобус № 17, который должен был выехать в 08:01, не отправился из-за болезни водителя.

В мэрии заявили, что провели инструктаж о том, что в автобусе надо включать кондиционеры, но он не подействовал. 4 августа рязанцы в час пик ехали в духоте.