Рязанцы снова сообщили о духоте в автобусе, инструктаж от мэрии не подействовал

О том, что водитель автобуса № 17 вновь был на линии без включенного кондиционера, рассказала читательница РЗН.инфо. Инцидент произошел в вечерний час пик 4 августа. Рязанка отметила, что в автобусе № 1238 были открыты все окна, но это не спасало от жары. «Не пользуюсь нашим муниципальным общественным транспортом летом, потому что там просто адская духота. Как не зайду в автобус № 17, там всегда что-то с кондиционером происходит, и едва в обморок не падаешь», — сказала рязанка.

Рязанцы снова возвращались с работы в духоте, инструктаж от мэрии не подействовал. О том, что водитель автобуса № 17 вновь был на линии без включенного кондиционера, рассказала читательница РЗН.инфо.

Инцидент произошел в вечерний час пик 4 августа. Рязанка отметила, что в автобусе № 1238 были открыты все окна, но это не спасало от жары.

«Не пользуюсь нашим муниципальным общественным транспортом летом, потому что там просто адская духота. Как не зайду в автобус № 17, там всегда что-то с кондиционером происходит, и едва в обморок не падаешь», — сказала рязанка.

Девушка отметила, что, по ощущениям, в салоне было около 40 градусов жары.

Напомним, 3 августа рязанцы уже жаловались на отсутствие кондиционера на этом маршруте.

«С водителями автобуса провели инструктаж об обязательном включении кондиционера во время поездки для поддержания комфортной температуры в салоне», — писали в мэрии.