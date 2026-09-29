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Рязанцы остались недовольны уборкой надземного перехода около остановки Таможня
Жители Рязани выразили недовольство результатами уборки надземного пешеходного перехода около остановки общественного транспорта «Таможня», указав на сохранение загрязнений вопреки официальным отчетам городских служб. В комментарии к отчету администрации один из жителей отметил, что фото с частично неотмытыми граффити были сделаны 29 сентября, и задал вопрос, можно ли считать такую работу качественной. По его словам, полы и мусор остались в прежнем состоянии, грязь растерли по панелям. Также в переходе, судя по комментарию, воняет мочой. «Сожженную панель, которая уже второй год „украшает“ этот переход, оставили», — отметил комментатор.

Жители Рязани выразили недовольство результатами уборки надземного пешеходного перехода около остановки общественного транспорта «Таможня», указав на сохранение загрязнений вопреки официальным отчетам городских служб.

В комментарии к отчету администрации один из жителей отметил, что фото с частично неотмытыми граффити были сделаны 29 сентября, и задал вопрос, можно ли считать такую работу качественной.

По его словам, полы и мусор остались в прежнем состоянии, грязь растерли по панелям. Также в переходе, судя по комментарию, воняет мочой.

«Сожженную панель, которая уже второй год „украшает“ этот переход, оставили», — отметил комментатор.

В середине сентября местные жители уже обращали внимание на плачевное состояние перехода, называя его местом из фильма ужасов из-за скопившейся грязи и общего неухоженного вида. В ответ на эти обращения администрация города пообещала в кратчайшие сроки привести пешеходную зону в порядок.