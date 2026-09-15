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Рязанцы назвали надземный переход на остановке «Таможня» местом из фильма ужасов
По словам жителей, это место уже давно требует внимания. На кадрах видно, что внутри сооружения множество граффити, которым судя по состоянию уже несколько лет, грязные и затёртые поверхности, облупившаяся краска и следы износа. Также лестница и пол местами сильно разрушены, оконные панели выглядят «как в американских фильмах ужасов». Рязанцы отметили, что переходом ежедневно пользуются жители, в том числе пенсионеры и взрослые с детьми. «И речь здесь не столько о красоте, сколько о нормальном содержании объекта, который должен быть безопасным и ухоженным». Местные жители выразили обеспокоенность этой проблемой. Они надеются, что на нее обратят внимание и решат в скором времени.

Рязанцы обратили внимание на состояние надземного перехода на остановке «Таможня». Об этом сообщили в соцсетях.

По словам жителей, это место уже давно требует внимания. На кадрах видно, что внутри сооружения множество граффити, которым судя по состоянию уже несколько лет, грязные и затёртые поверхности, облупившаяся краска и следы износа.

Также лестница и пол местами сильно разрушены, оконные панели выглядят «как в американских фильмах ужасов».

Рязанцы отметили, что переходом ежедневно пользуются жители, в том числе пенсионеры и взрослые с детьми. «И речь здесь не столько о красоте, сколько о нормальном содержании объекта, который должен быть безопасным и ухоженным».

Местные жители выразили обеспокоенность этой проблемой. Они надеются, что на нее обратят внимание и решат в скором времени.