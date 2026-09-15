Рязанцы назвали надземный переход на остановке «Таможня» местом из фильма ужасов

Рязанцы обратили внимание на состояние надземного перехода на остановке «Таможня». Об этом сообщили в соцсетях.
По словам жителей, это место уже давно требует внимания. На кадрах видно, что внутри сооружения множество граффити, которым судя по состоянию уже несколько лет, грязные и затёртые поверхности, облупившаяся краска и следы износа.
Также лестница и пол местами сильно разрушены, оконные панели выглядят «как в американских фильмах ужасов».
Рязанцы отметили, что переходом ежедневно пользуются жители, в том числе пенсионеры и взрослые с детьми. «И речь здесь не столько о красоте, сколько о нормальном содержании объекта, который должен быть безопасным и ухоженным».
Местные жители выразили обеспокоенность этой проблемой. Они надеются, что на нее обратят внимание и решат в скором времени.