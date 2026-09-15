В мэрии пообещали привести в порядок надземный переход у остановки «Таможня»

Комментарий появился в соцсетях. Администрация пообещала привести в порядок переход, убрав загрязнения и надписи. Отмечается, что работы начнутся на следующей неделе. «Спасибо за ваше неравнодушие», — говорится также в сообщении. Напомним, рязанцы назвали надземный переход на остановке «Таможня» местом из фильма ужасов.