Службы привели в порядок надземный переход у остановки Таможня в Рязани

Как сообщили в администрации города в соцсетях, объект был омыт коммунальными службами для приведения его в надлежащее санитарное состояние. В середине сентября рязанцы жаловались на состояние данного объекта. Местные жители называли переход у остановки Таможня местом из фильма ужасов из-за скопившейся грязи и неухоженного вида.

В Рязани городские службы провели уборку надземного пешеходного перехода, расположенного у остановки общественного транспорта Таможня. Как сообщили в администрации города в соцсетях, объект был омыт коммунальными службами для приведения его в надлежащее санитарное состояние.

В середине сентября рязанцы жаловались на состояние данного объекта. Местные жители называли переход у остановки Таможня местом из фильма ужасов из-за скопившейся грязи и неухоженного вида.

В мэрии Рязани отреагировали на обращения граждан и пообещали в кратчайшие сроки привести пешеходную зону в порядок, организовав выезд специализированной техники и рабочих бригад.