63 семьи получили жилищные сертификаты после атаки на Рязань 15 мая

В Рязани 63 семьи, чьи квартиры пострадали в результате атаки БПЛА 15 мая, получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе регионального минстроя. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом на улице Новоселов. Квартиры в двух подъездах признали непригодными для проживания. Всего сертификаты на новое жилье должны получить 68 семей.

В Рязани 63 семьи, чьи квартиры пострадали в результате атаки БПЛА 15 мая, получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

В результате атаки был поврежден многоквартирный дом на улице Новоселов. Квартиры в двух подъездах признали непригодными для проживания. Всего сертификаты на новое жилье должны получить 68 семей.

Жители самостоятельно выбирают новые квартиры. На данный момент 42 семьи уже приобрели жилье, еще 15 выбрали квартиры и оформляют покупку. Шесть семей пока не определились с вариантом.

Оставшимся пяти собственникам сертификаты выдадут в ноябре после вступления в наследственные права.

Напомним, первые сертификаты на жилье выдали рязанцам в конце июля. Источник финансирования — региональный бюджет.

Все новости об атаке на Рязань 15 мая, при которой погибли пять человек, можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.