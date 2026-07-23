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В Рязани начали принимать заявления на выплаты для покупки жилья пострадавшим от атаки БПЛА 15 мая
С 23 июля в министерстве строительного комплекса Рязанской области начали прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья. «В течение дня с пострадавшими свяжутся представители министерства для уточнения даты и времени посещения министерства, а также иных организационных вопросов. Просим не сообщать по телефону свои персональные данные. Все необходимые сведения предоставляются заявителем лично в момент заполнения бланка заявления в министерстве в заранее назначенное удобное время», — отметили в сообщении.

В Рязани начали принимать заявления на выплаты для покупки жилья пострадавшим от атаки БПЛА 15 мая. Об этом сообщает региональный минстрой.

С 23 июля в министерстве строительного комплекса Рязанской области начали прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья.

«В течение дня с пострадавшими свяжутся представители министерства для уточнения даты и времени посещения министерства, а также иных организационных вопросов. Просим не сообщать по телефону свои персональные данные. Все необходимые сведения предоставляются заявителем лично в момент заполнения бланка заявления в министерстве в заранее назначенное удобное время», — отметили в сообщении.

Напомним, размер единовременной выплаты зависит от общей площади поврежденного жилья. Собственники квартир, включающих одну жилую комнату, получат по 129 тысяч 172 рубля за один квадратный метр. За две или более жилые комнаты — 101 тысячу 208 рублей за один квадратный метр.