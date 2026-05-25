ТАСС: Число жертв атаки ВСУ на Рязань 15 мая выросло до пяти, среди погибших — восьмилетняя девочка

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил ТАСС, что в больнице скончалась ещё одна пострадавшая. По его словам, врачи боролись за её жизнь, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Ранее сообщалось о четырёх погибших, в том числе о восьмилетнем ребёнке. Теперь официальное число жертв достигло пяти.