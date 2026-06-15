Рязанцам, лишившимся жилья при атаке БПЛА 15 мая, выдадут сертификаты на покупку новых квартир

Об этом сообщает региональная опергруппа. Там отметили, что уже 1400 пострадавших при теракте 15 мая получили выплаты. В общей сложности им выплачено уже 74 млн. 989 тыс. 200 рублей. В доме на Касимовском шоссе продолжаются восстановительные работы. На одной из поврежденных сторон завершен ремонт фасада. Идет установка оконных блоков. Жителям 9 и 10 подъездов дома № 42 по улице Новоселов разрешили вынести необходимые вещи при помощи спасателей. «Людям, которые потеряли жилье, будут выданы сертификаты на покупку новых квартир. Механизм сейчас дорабатывается, источник финансирования — региональный бюджет», — отметили в сообщении. Подробнее о произошедшем в сюжете.

Власти рассказали о судьбе пострадавших при атаке БПЛА домов в Рязани. Об этом сообщает региональная опергруппа.

Там отметили, что уже 1400 пострадавших при теракте 15 мая получили выплаты. В общей сложности им выплачено уже 74 млн. 989 тыс. 200 рублей.

В доме на Касимовском шоссе продолжаются восстановительные работы. На одной из поврежденных сторон завершен ремонт фасада. Идет установка оконных блоков. Жителям 9 и 10 подъездов дома № 42 по улице Новоселов разрешили вынести необходимые вещи при помощи спасателей.

«Людям, которые потеряли жилье, будут выданы сертификаты на покупку новых квартир. Механизм сейчас дорабатывается, источник финансирования — региональный бюджет», — отметили в сообщении.

Подробнее о произошедшем в сюжете.