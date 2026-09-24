Суд установил порядок общения родителей Логунова с внучками

Луховицкий районный суд установил порядок общения родителей осужденного за убийство Елены Логуновой Александра Логунова с их внучками. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дело Елены Логуновой». Согласно решению суда, встречи будут проходить два раза в месяц — в первое и третье воскресенье с 15:00 до 17:00. Общение разрешено только в присутствии Натальи Кошелевой, матери погибшей Елены, по желанию детей и по конкретно определенному адресу.

Луховицкий районный суд установил порядок общения родителей осужденного за убийство Елены Логуновой Александра Логунова с их внучками. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дело Елены Логуновой».

Согласно решению суда, встречи будут проходить два раза в месяц — в первое и третье воскресенье с 15:00 до 17:00. Общение разрешено только в присутствии Натальи Кошелевой, матери погибшей Елены, по желанию детей и по конкретно определенному адресу.

«Ура! Никаких ночевок и встреч наедине…», — сообщили Telegram-канале «Дело Елены Логуновой».

Ранее, 31 августа, в Рязани прошло первое заседание по иску родителей Александра Логунова к Наталье Кошелевой об определении порядка общения с внучками. Сторона ответчицы представила возражения и документы, которые суд приобщил к материалам дела. Ходатайство истцов о допросе второго адвоката в качестве свидетеля суд отклонил.

Александр Логунов был осужден за убийство своей жены Елены. После этого он подписал контракт и отправился на СВО, где пропал. 3 февраля 2026 года стало известно, что детей Елены оставили с ее матерью.

Подробнее об исчезновении 26-летней Елены Логуновой и расследовании ее убийства можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.