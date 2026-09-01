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Родители Логунова снова начали судиться с матерью убитой рязанки
В Рязани состоялось первое судебное заседание по иску родителей Александра Логунова к Наталье Кошелевой — матери погибшей Елены. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дело Елены Логуновой». Отмечается, что первое судебное заседание по иску к Наталье Кошелевой об определении порядка общения с внучками прошло 31 августа. Как указано в публикации, сторона ответчицы представила возражения на иск и пакет подтверждающих документов. Несмотря на аргументы оппонентов, суд удовлетворил ходатайство — все доказательства приобщены к материалам дела. Кроме того, отклонена просьба истцов о допросе в качестве свидетеля второго адвоката.

В Рязани состоялось первое судебное заседание по иску родителей Александра Логунова к Наталье Кошелевой — матери погибшей Елены. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дело Елены Логуновой».

Отмечается, что первое судебное заседание по иску к Наталье Кошелевой об определении порядка общения с внучками прошло 31 августа.

Как указано в публикации, сторона ответчицы представила возражения на иск и пакет подтверждающих документов. Несмотря на аргументы оппонентов, суд удовлетворил ходатайство — все доказательства приобщены к материалам дела. Кроме того, отклонена просьба истцов о допросе в качестве свидетеля второго адвоката.

Уточняется, что следующее заседание назначено на 23 сентября.

Напомним, осужденный за убийство своей жены Елены Логуновой рязанец подписал контракт и отправился на СВО. Там он пропал.

3 февраля 2026 года стало известно, что детей убитой рязанки оставили с ее матерью.

Подробнее об исчезновении 26-летней Елены Логуновой и расследовании ее убийства можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.