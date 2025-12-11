Дело о признании погибшим рязанца Александра Логунова передали в другой суд

Дело о «признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим» должны были рассмотреть 10 декабря в Луховицком районном суде. Судья приняла решение передать дело по подсудности в Московский областной суд. Напомним, осужденный за убийство своей жены Елены Логуновой рязанец подписал контракт и отправился на СВО. Там он пропал. Подробнее об исчезновении 26-летней матери двоих детей и ходе расследования ее убийства можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.

