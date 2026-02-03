Детей убитой рязанки Елены Логуновой оставили с ее матерью

Суд отказал матери Логунова по иску и оставил детей Наталии Кошелевой. «Это победа здравого смысла над абсурдом. Победа любви над формализмом. Но главное — это победа памяти Лены. Девочки остаются там, где их любят больше жизни. Там, где о них заботятся, где чтут память их мамы, а не пытаются стереть её, навязывая общение с семьей человека, который эту жизнь отнял. Нельзя доверять воспитание тем, кто воспитал убийцу», — отметили в посте. Напомним, сам Логунов пропал в зоне СВО. Подробнее об исчезновении 26-летней матери двоих детей и ходе расследования ее убийства можно прочитать в сюжете РЗН. инфо.