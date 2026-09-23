Здание в Рязани снова разрешили сделать 5-этажным, застройщика за это штрафовали

Власти снова разрешили строить пять этажей в центре Рязани. Соответствующее постановление горадминистрации опубликовано в газете «Рязанские ведомости». Администрация города утвердила проект изменений в документацию по планировке застроенной территории в границах улицы Свободы, в районе дома № 74б в Советском районе. Решение приняли на основании протокола и заключения о результатах публичных слушаний, прошедших 10 сентября 2026 года. Напомним, подрядчика, по информации мэрии, оштрафовали за повышение этажности здания в центре Рязани.