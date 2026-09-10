Застройщик снова попросил увеличить высоту дома в центре Рязани до пяти этажей

10 сентября вновь состоялись публичные обсуждения по изменению этажности строящегося дома № 74Б на улице Свободы. На слушаниях присутствовала корреспондент РЗН.инфо.
Проект представила Ольга Смирнова, представитель компании застройщика «Авиаль». Как пояснила докладчик, цель корректировки — это повышение высоты жилого дома до пяти этажей.
Изначально документация разрабатывалась в 2022 году, и участок попадал сразу в две зоны с ограничением по высоте дома в 10 метров. Планировалась трехэтажная постройка.
Однако ситуация изменилась в декабре 2025 года после принятия постановления правительства, согласно которому участок полностью расположен в зоне застройки с предельной высотой в 18 метров.
По словам Ольги Смирновой, строящийся жилой дом полностью расположен в границах зоны планируемого размещения, определенной с учетом границ земельного участка.
«Подводя итоги, можно сказать, что структура проектируемого здания основана на стремлении максимально эффективно использовать его полезные площади и высоту наиболее удобным образом для эксплуатации. Проект полностью соответствует всем требованиям и не противоречит законодательным нормам и отвечает принципам современной политики развития городского пространства», — заключила представитель компании.
По итогам слушаний против предложенного плана не выступил ни один из присутствующих рязанцев. Отметим, на слушания пришли шесть человек.
Окончательное заключение будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».
Напомним, в феврале 2026 года власти одобрили увеличение высоты дома на улице Свободы до шести этажей.
Но после мэрия отменила разрешение на строительство пятиэтажного дома вместо трехэтажного из-за несоблюдения требований техрегламентов.
Отметим, четвертый этаж у дома появился до публичных слушаний в конце января 2026 года.