Застройщик снова попросил увеличить высоту дома в центре Рязани до пяти этажей

10 сентября вновь состоялись публичные обсуждения по изменению этажности строящегося дома № 74Б на улице Свободы. На слушаниях присутствовала корреспондент РЗН.инфо. Проект представила Ольга Смирнова, представитель компании застройщика «Авиаль». Как пояснила докладчик, цель корректировки — это повышение высоты жилого дома до пяти этажей. Изначально документация разрабатывалась в 2022 году, и участок попадал сразу в две зоны с ограничением по высоте дома в 10 метров. Планировалась трехэтажная постройка. () Однако ситуация изменилась в декабре 2025 года после принятия постановления правительства, согласно которому участок полностью расположен в зоне застройки с предельной высотой в 18 метров.

10 сентября вновь состоялись публичные обсуждения по изменению этажности строящегося дома № 74Б на улице Свободы. На слушаниях присутствовала корреспондент РЗН.инфо.

Проект представила Ольга Смирнова, представитель компании застройщика «Авиаль». Как пояснила докладчик, цель корректировки — это повышение высоты жилого дома до пяти этажей.

Изначально документация разрабатывалась в 2022 году, и участок попадал сразу в две зоны с ограничением по высоте дома в 10 метров. Планировалась трехэтажная постройка.

Однако ситуация изменилась в декабре 2025 года после принятия постановления правительства, согласно которому участок полностью расположен в зоне застройки с предельной высотой в 18 метров.

По словам Ольги Смирновой, строящийся жилой дом полностью расположен в границах зоны планируемого размещения, определенной с учетом границ земельного участка.

«Подводя итоги, можно сказать, что структура проектируемого здания основана на стремлении максимально эффективно использовать его полезные площади и высоту наиболее удобным образом для эксплуатации. Проект полностью соответствует всем требованиям и не противоречит законодательным нормам и отвечает принципам современной политики развития городского пространства», — заключила представитель компании.

По итогам слушаний против предложенного плана не выступил ни один из присутствующих рязанцев. Отметим, на слушания пришли шесть человек.

Окончательное заключение будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

Напомним, в феврале 2026 года власти одобрили увеличение высоты дома на улице Свободы до шести этажей.

Но после мэрия отменила разрешение на строительство пятиэтажного дома вместо трехэтажного из-за несоблюдения требований техрегламентов.

Отметим, четвертый этаж у дома появился до публичных слушаний в конце января 2026 года.