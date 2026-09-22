На производителя вакцины «Мультикан-8» могут завести уголовное дело

После проверки производителя ветеринарных вакцин «Мультикан-8» материалы могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Москвы. Прокуратура выявила нарушения в коммерческой организации, которая производит вакцины и сыворотки для животных. Руководителю внесли представление, а материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

После проверки производителя ветеринарных вакцин «Мультикан-8» материалы могут стать основанием для возбуждения уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Москвы.

Прокуратура выявила нарушения в коммерческой организации, которая производит вакцины и сыворотки для животных. Руководителю внесли представление, а материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Жалобы на нежелательные реакции у собак после вакцинации «Мультиканом-8» начали поступать в августе. В Россельхознадзоре заявляли, что предварительные данные указывают на возможные нарушения технологии производства препарата.

11 сентября ведомство распорядилось изъять из обращения и уничтожить 20-ю серию «Мультикана-8» производства ООО «Ветбиохим». Ранее владельцы собак сообщали о случаях гибели животных после вакцинации. Официальная связь между применением препарата и гибелью животных устанавливается.

В Рязанской области обращение этой серии ранее приостановили, а прокуратура совместно с Россельхознадзором начала внеплановую проверку. Также региональное управление ведомства сообщало о приостановке обращения отдельных серий «Мультикана-8» и «Мультикана-6».