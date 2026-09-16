Россельхознадзор решил уничтожить серию вакцины «Мультикан-8»

Решение ведомство приняло 11 сентября. Речь идет о серии со сроком годности до января 2028 года. Россельхознадзор направил производителю письмо с требованием организовать изъятие и уничтожение препарата, а также предоставить документы, подтверждающие выполнение этих мероприятий.

Россельхознадзор распорядился изъять из обращения и уничтожить 20-ю серию вакцины «Мультикан-8» производства компании «Ветбиохим». Ранее владельцы собак сообщали о гибели животных после вакцинации этим препаратом.

Решение ведомство приняло 11 сентября. Речь идет о серии со сроком годности до января 2028 года. Россельхознадзор направил производителю письмо с требованием организовать изъятие и уничтожение препарата, а также предоставить документы, подтверждающие выполнение этих мероприятий.

В начале сентября ведомство сообщало о жалобах на вакцину, в том числе о случаях гибели собак. В Рязанской области обращение 20-й серии приостановили, а вместе с прокуратурой начали внеплановую проверку. Производитель также уведомлял об отзыве серии из оборота.

В конце августа глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что предварительные данные указывают на возможные нарушения технологии производства вакцины. «Ветбиохим» сообщал, что оказывает адресную поддержку владельцам пострадавших собак.

Ранее владельцы кошек также рассказывали о проблемах со здоровьем питомцев после вакцинации препаратом «Мультифел». Однако официальная связь этих случаев с вакциной пока не подтверждена.