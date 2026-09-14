Россельхознадзор получил жалобу на гибель кошки после вакцинации «Мультифелом»

В Россельхознадзор поступило одно обращение о гибели кошки после применения вакцины «Мультифел». Информацию направили производителю — компании «Ветбиохим». Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве. В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о вакцине для профилактики панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек. В подведомственном ведомству экспертном учреждении также исследуют образцы препарата. Специалисты проверят его безопасность, качество и эффективность.

В Россельхознадзор поступило одно обращение о гибели кошки после применения вакцины «Мультифел». Информацию направили производителю — компании «Ветбиохим». Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что речь идет о вакцине для профилактики панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек.

В подведомственном ведомству экспертном учреждении также исследуют образцы препарата. Специалисты проверят его безопасность, качество и эффективность.

Ранее владельцы кошек сообщали о проблемах со здоровьем питомцев после вакцинации «Мультифелом». По данным Telegram-канала SHOT, у животных повышалась температура, появлялись рвота и жидкий стул с кровью. О подобных случаях рассказывали жители Подмосковья, Самары и Барнаула.

SHOT также сообщал, что в одном из подмосковных приютов после вакцинации заболели пять котят. Один из них впал в кому и умер. Однако официальная связь смерти животного с вакциной пока не подтверждена.

3 сентября в компании «Ветбиохим» заявляли РИА Новости, что не получали официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты после применения «Мультифела».

Ранее Россельхознадзор приостановил в Рязанской области обращение конкретной серии вакцины «Мультикан-8» после сообщений о гибели собак и начал проверку причин произошедшего.