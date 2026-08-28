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В Рязанской области приостановили обращение двух вакцин для собак
Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило о приостановке обращения нескольких серий ветеринарных препаратов для собак. Речь идет о вакцинах «Мультикан-8» серий 20 и 21 со сроком годности до января и февраля 2028 года, а также «Мультикан-6» серий 11 и 12 со сроком годности до января и февраля 2028 года. Производитель препаратов — ООО «Ветбиохим». При наличии указанных серий препараты необходимо изъять из обращения и хранить отдельно от других лекарств до подтверждения их качества.

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщило о приостановке обращения нескольких серий ветеринарных препаратов для собак.

Речь идет о вакцинах «Мультикан-8» серий 20 и 21 со сроком годности до января и февраля 2028 года, а также «Мультикан-6» серий 11 и 12 со сроком годности до января и февраля 2028 года. Производитель препаратов — ООО «Ветбиохим».

Вакцины предназначены для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства собак.

При наличии указанных серий препараты необходимо изъять из обращения и хранить отдельно от других лекарств до подтверждения их качества.

В Россельхознадзоре предупредили, что применение недоброкачественных ветеринарных препаратов может вызвать серьезные нежелательные реакции и создать угрозу для жизни и здоровья животных.