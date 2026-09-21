В Рязанской области объявили беспилотную опасность

Соответствующее оповещение для жителей региона прислали в РСЧС. Угрозу атаки БПЛА объявили в 18:28 21 сентября. «Избегайте открытых участков не подходите к окнам. Тел.: 112», — говорится в сообщении. Напомним, беспилотная опасность объявлялась и рано утром. Она действовала с 03:01 до 06:36.